«حلوان» تكشف تفاصيل طلب الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية لكلية الحقوق 2022

كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل طلب الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية بكلية الحقوق، للعام الدراسي الجديد، سواء انتظام أو انتساب، موضحة أن الشروط تتمثل في الحصول على 80% كحد أدنى في اللغة الإنجليزية وذلك للالتحاق بالبرنامج المميز.

خطوات ملء طلب الالتحاق بالبرنامج

- الدخول على الرابط المخصص لذلك.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «دخول».

- تحميل المستندات الشخصية للطالب.

تتمثل شروط الالتحاق بالبرنامج

- الالتحاق بكلية الحقوق سواء نظام الانتظام أو الانتساب.

- الحصول على الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية 80% أي ما يعادل 40 من 50 في الامتحان، إذا كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى لطالب الثانوية العامة.

- إذا كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية والدرجة العظمى من 40 درجة فيكون الحد الأدنى 32 درجة.

- بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات أخرى في العام الماضي 2021/2022، ويريدون التحويل للفرقة الأولى بالبرنامج، تتمثل الشروط في الآتي:

- الحصول على الحد الأدنى لتنسيق الكلية.

- الحصول على 80% في اللغة الإنجليزية.

- النجاح في الفرقة الأولى بالعام الماضي بالكليات التي التحق بها.

عميدة الكلية تكشف مزايا البرنامج

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة أمل لطفي، عميدة الكلية، إن برنامج الدراسات القانونية يشمل دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا، مع المقارنة بالنظام القانوني المصري، والدراسة تكون وفقاً لنظام الساعات المعتمدة، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب عن 450 طالبا كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية أكثر.

وأضاف «أمل» في بيان لها، أن أعضاء هيئة التدريس المختصين بالدراسة في البرنامجن لديهم خبرات كبيرة وحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية، مؤكدة أن البرنامج يتيمز بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشؤون القانونية بالشركات والبنوك.