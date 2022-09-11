تعرف على البرامج الدراسية بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

كشف الدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، عن البرامج التكنولوجية الجديدة بالكلية وهي تكنولوجيا سيارات الهجين وتكنولوجيا الميكاترونيكس، موضحاً أنَّ بكالوريوس تكنولوجيا الميكاترونيكس يساعد الخريج على أن يصبح تقنياً ماهراً وقادرًا على تصميم وإنتاج وتشغيل وتطوير الأنظمة الذكية.

وأضاف «لطفي» في بيان له، أنَّ خريج البرنامج يمكنه العمل في الإنتاج والتحكم في عمليات التصنيع المختلفة والأنظمة الميكاترونية المتنوعة، التي أصبحت منتشرة في التطبيقات الصناعية الحديثة مثل الروبوتات الصناعية وأجهزة التعبئة الآلية والصناعات التي تتطلب تقنيات التشغيل الآلي مثل التصنيع والسيارات والتعدين والشحن والزراعة وأيضا مجالات أخرى مثل أجهزة القياس والأتمتة الصناعية والروبوتات.

مزايا الالتحاق ببرانامج تكنولوجيا الميكاترونيكس

وأكّد عميد الكلية أنَّ هذا المجال الدراسي مخصص لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا تكنولوجيين ويواجهون تحديات التصميم والإنتاج والتشغيل للأنظمة الميكاترونية المتنوعة التي تشمل أنظمة ميكانيكية أو أنظمة كهربية يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات التحكم الكلاسيكية أو تقنيات التحكم الحديثة.

ونوه إلى أنَّ البرنامج يوفر للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما في ذلك أساسيات تصميم وتنفيذ وتشغيل الأنظمة الميكاترونية المتعارف عليها، وطرق الصيانة وآليات الإصلاح شاملة للنظام أو الآلية الميكانيكية التي يتم التحكم فيها وكذلك تقنيات التحكم بأنواعها.

كما تهتم البرامج بدراسة عمليات الجودة الصناعية بأساليب حديثة ومتقدمة للحفاظ على مستوى الإنتاج الصناعي كذلك يتم تدريس تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية الأساسية، واختيار المواد غير التقليدية وطرق التحكم في الفصول والمختبرات، فهو يُعد نهج جديد لتحقيق العرض التعليمي ويمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا الميكاترونيات الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الصناعية المؤتمتة الذكية والروبوتات الصناعية والأنظمة المرنة.

تفاصيل برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين

وأوضح أنَّ برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين هو دمج التدريس والبحث والنشاط الإبداعي في بيئة تعليمية جذابة ومليئه بالتحديات وداعمة لإعداد الخريجين موثوق به في قطاع تكنولوجيا السيارات بصفة عامة وتكنولوجيا السيارات الهجين على وجه الخصوص تعليما وصناعة وصيانة وبيعًا.

وأكّد أنَّ بكالوريوس تكنولوجيا السيارات الهجين من جامعة حلوان يساعد الخريج على أنَّ يصبح تقنيًا ماهرًا وقادرًا على مواجهة تحديات تكنولوجيا إنتاج وتشغيل وخدمة المركبات الكهروميكانيكية الناشئة حديثا التي كانت تهيمن على سوق السيارات المستدامة بيئيًا.

ونوه إلى أنَّ البرنامج يوضح للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما في تلك الهياكل التقنية المعقدة للنقل البعيد مع أنظمة السيارات واستعادة الطاقة وتقدمها وطرق الصيانة وآليات الإصلاح، ويتم تدريس تحليل العمليات الفيزيائية واختيار المواد غير التقليدية وطرق التحكم في الفصول والمختبرات، لافتاً إلى أنَّه نهج جديد لتحقيق الغرض التعليمي بمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا السيارات الهجينة متعددة المصادر، بما في ذلك المركبات الخاصة والمستقلة وهو برنامج يعمل بنظام الساعات المعتمدة.