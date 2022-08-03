تعرف على أقسام واختبارات قدرات كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس

صرح الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، أن كلیة التكنولوجيا والتعليم (التعلیم الصناعى سابقا) ، من أفضل الكليات المؤهلة لخريج يتناسب مع سوق العمل ، حيث تهدف ،إلى تأھیل كوادر متمیزة قادرة علي العمل الجماعي والإبتكار والإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي في تخصصات الكلیة المختلفة للنھوض بالصناعة والتعلیم الفنى والتكنولوجى التي تلبي احتیاجات السوق المحلي والإقلیمي.

البرامج والشهادات الدراسية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة السويس

وأوضح الدكتور السيد الشرقاوى أن كلية التكنولوجيا والتعليم ،تمنح الخريجين بعد الثانوية العامة ، درجتى بكالوریوس فى تخصصات الكلیة المختلفة كما یلى:

.أولاً : بكالوریوس التعلیم الصناعى فى تخصصات الميكانيكا (أنتاج و تكييف و تبريد) و الكهرباء ( قوى كهربية و إلكترونيات) و الإنشاءات المدنية و المعمارية و الغزل و النسيج.

ثانياً بكالوریوس التكنولوجیا بالتخصصات المختلفة وھو برنامج ساعات معتمدة بمصروفات. تكون لغة التدريس في البرامج التكنولوجية المختلفة هي اللغة الانجليزية. وتشمل البرامج التكنولوجية بالكلية علي البرامج الاتية:

• تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

• تكنولوجيا الإنشاءات المدنية.

• تكنولوجيا اللحام

لافتاً رئيس الجامعة أنه ،من المنتظر زيادة البرامج التكنولوجية فى الأعوام المقبلة طبقا لإحتياجات الصناعة فى المناطق الصناعية بمحافظة السويس.

تقوم االبرامج التكنولوجية الجدیدة علي الربط بین مواصفات الخریجین ومھاراتھم المكتسبة وبین متطلبات الصناعة ، وھي تبني علي الاتصال والتعاون والشراكة مع الصناعات والمؤسسات الانتاجیة والخدمیة لاعداد تلك المناھج الدراسیة.

اختبارات القدرات للراغبين الالتحاق بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة السويس

وتابع رئيس جامعة السويس ، الدكتور السيد الشرقاوى ،يتم عمل إختبار قدرات للطلاب الراغبين، في الإلتحاق بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة السويس ،بأحد البرامج التكنولوجية ،ويكون إختبار القدرات طبقا للإطار المرجعي المحدد من لجنة قطاع التعليم التكنولوجي بالمجلس ،الأعلي للجامعات وعند اجتياز الاختبار يقوم الطالب بتحديد البرنامج الذي يود الإلتحاق به.

وعند الإنتھاء من البرنامج الدراسي بنجاح يكون الطالب كان قد درس 65% مھارات فنیة عامة وخاصة بالمھنة بالإضافة الي 35% مھارات أكادیمیة وسلوكیة ومھارات القرن 21 بما فیھا مھارات ریادة الأعمال.