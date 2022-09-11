انطلاق اختبارات التيرم الثالث بجامعة المنصورة الجديدة.. اعرف التفاصيل

انطلقت في جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الثالث لطلاب المستوى الأول بكليات جامعة المنصورة الجديدة، إذ طرحت الجامعة عددًا من المقررات في البرامج المختلفة؛ تلبية لاحتياجات عدد من الطلاب الملتحقين بالدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 وذلك طبقً ا للخطط الدراسية الموضوعة للطلاب وذلك حرصا من إدارة الجامعة على تلبية احتياجات أبنائها الطلاب ورغباتهم.

تفقد اختبارات كليات الجامعة

وتفقد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ‏اللجان واطمأن على الطلاب، واطلع على أوراق الأسئلة، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والمراقبين والملاحظين.

الخولي: نظام الساعات المعتمدة يتيح عقد 3 فصول

وقال الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، إن الدراسة في الجامعة تقوم على نظام الساعات المعتمدة والذي يتيح عقد 3 فصول دراسية ما يسمح للطالب وفي ضوء مساعدة المشرف الأكاديمي وإشراف الكلية، تقسيم أعباء الدراسة على الفصول الدراسية الثلاثة.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأكد رئيس الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع بداية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتشديد على الفريق الطبي المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على صحة جميع الطلاب وسلامتهم خلال انعقاد الاختبارات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في أعمال الكنترول والإعداد للامتحانات، وأثنى على تواجد أفراد الأمن الداخلي والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أية مشاكل، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.