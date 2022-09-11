تسجيل الكشف الطبي بالجامعات في محافظات مختلفة.. الروابط والخطوات

أعلنت عدة جامعات، فتح حجز الكشف الطبي للجامعات إلكترونيا من خلال روابط مختلفة، خصصتها كل جامعة على حدة، حيث اشتهر الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة المنصورة بنظام ابن سينا، بينما وفرت جامعة الفيوم، موقع إلكتروني جديد، لخدمات حجز الكشف الطبي، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى باقي الجامعات التي فتحت باب الحجز للكشف الطبي، استعدادا للعام الدراسي الجامعي الجديد.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، روابط حجز الكشف الطبي في مختلف الجامعات بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حجز الكشف الطبي جامعة الفيوم

في جامعة الفيوم، أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، عن بدء حجز موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد إلكترونياً من خلال الضغط هنـــــــــا، ليتم تحديد موعد ومكان الكشف.

الكشف الطبي جامعة المنصورة

وفيما يخص الكشف الطبي جامعة المنصورة، فإنّه يتم الحجز من خلال نظام ابن سينا لحجز مواعيد وأماكن الكشف الطبي للطلاب الذين التحقوا بكليات الجامعة خلال تنسيق الجامعات 2022 بمختلف المراحل، وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.

الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، خصصت الجامعة رابط إلكتروني ليتمكن الطلاب الجدد بمختلف الكليات من حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد من خلال الضغط هنـــــــــا.

الكشف الطبي جامعة الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، أعلنت الجامعة الأهلية عن فتح باب حجز الكشف الطبي لدى الطلاب، من هنـــــــــــا، بينما لم تعلن جامعة قناة السويس حتى الآن عن موعد أو طريقة التقديم حتى الآن.

الكشف الطبي بجامعة بنها

وفي محافظة القليوبية، خصصت جامعة بنها، رابطاً إلكترونياً، ليتمكن الطلاب الجدد من خلاله حجز مواعيد الكشف الطبي من خلال الضغط هنـــــــــا.

الكشف الطبي جامعة السويس

وخصصت جامعة السويس، رابط إلكتروني ليكون دليلاً لشرح طرق حجز الكشف الطبي وغيرها من الخدمات من هنـــــــــا، وعقب الاطلاع عليه ينتقل الطالب إلى رابط حجز الكشف الطبي من هنـــــــــــــــا.

الكشف الطبي جامعة أسوان

وخصصت جامعة أسوان أيضاً، رابط إلكتروني لتسهيل حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد، حيث يتم تحديد الموعد والمكان للطالب، على أن يذهب في الموعد المحدد له، وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

كيفية تسجيل الكشف الطبي

ويتم حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد بمختلف الجامعات في جميع المحافظات، عقب الدخول على الرابط الذي خصصته كل جامعة، ثم دفع رسوم الكشف الطبي، والتسجيل على الموقع من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، ثم يعرف الطالب موعد ومكان الكشف الطبي الخاص به.