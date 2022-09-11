تفاصيل الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها.. الموعد ورابط الحجز

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الانتهاء من تجهيز العيادات الطبية على مستوى الجامعة والاستعداد التام لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة و الملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 18 سبتمبر الجاري.

رابط حجز الكشف الطبي لطلاب جامعة بنها الجدد

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في بيان له أنه جرى تخصيص رابط لحجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد من خلال الرابط هنــــــــــــــــــا

تقديم التسهيلات اللازمة للكشف الطبي بجامعة بنها

وأشار الدكتور جمال سوسه إلى أنه تم التوجيه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكافة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب ، متمنياً سيادته لجميع الطلاب بعام دراسي جديد سعيد.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس حرصًا على سلامة الطلاب، مضيفا أنه جرى إعلان مواعيد وأماكن الكشف الطبي على موقع الجامعة والكليات للتسهيل على الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي عليهم في المواعيد المحددة.

وأضاف الدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة أنه تم إعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.