أتاح موقع النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة 2022 أونلاين، للاطلاع على قيمة المخالفات، من أجل دفعها دون الحصول على غرامة للتأخير، ولتوفير الوقت والروتين الذي يتعرض لهم المواطنون في المنافذ الحكومية.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة 2022 عبر موقع نيابات المرور:

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة 2022

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن محالفات السيارات برقم اللوحة، عبر موقع نيابة المرور، يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع نيابة المرور، المخصص لإنهاء خدمات المرور الكترونيًا.

ستظهر صفحة التبويب العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة، منها اختيار «خدمات المرور» وفي تلك الحالة ستكون الاستعلامات، ويمكنك الضغط على كلمة الاستمرار الموجودة أسفل الأيقونة.

بعد الدخول على خدمات الاستعلام سيكون أمامك اختيارين هي «مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة»، وفي حالة الاستعلام عن مخالفات السيارات يجرى اختيار الأول.

اختيار الاستعلام عن مخالفات المركبات والضغط على استمرار.

إدخال رقم اللوحة الحروف والأرقام أو أرقام فقط في المكان المخصص، حسب رغبة المستخدم.

ستظهر بعدها بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

خطوات دفع مخالفات السيارات اونلاين

بعد الانتهاء من الاستعلام عن مخالفات السيارات «أونلاين»، يمكن بعدها إمكانية دفع قيمة المخالفات، من خلال الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالعودة الى الصفحة الرئيسية لخدمات المرور لموقع النيابة العامة.

في تلك المرة يجرى اختيار أيقونة الدفع والضغط على كلمة استمرار أسفلها.

سيكون أمام المستخدم اختيارين الأول الدفع الإلكتروني عند الدخول عليها، تحديد نوع المخالفة وهي رخص المركبات، إدخال رقم الرخصة، والضغط على «إجمالي المخالفات»، اختيار طريقة الدفع سواء شركات التحصيل أو البطاقات الائتمانية، أدخل البيانات وستدفع تلقائيًا.

أما الحالة الثانية فهي الدفع عند الاستعلام، وستقوم بنفس الخطوات السابقة، وستقوم بإضافة العنوان الذي يجرى إرسال شهادة المصالحة عليه، وموعد التسليم ويمكنك الدفع بعد الاستلام.