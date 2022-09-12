الطلب على السبائك يرتفع في أستراليا للشهر الثاني.. ثالث أكبر منتِج عالمي

ارتفعت مبيعات السبائك الأسترالية في أغسطس للشهر الثاني على التوالي للعملات المعدنية والسبائك الذهبية المسكوكة، لكنها تباطأت بالنسبة للعملات الفضية، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن دار بيرث مينت الأسترالية.

أستراليا ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً بعد الصين وروسيا

وتُعد أستراليا ثالث أكبر منتج عالمي من الذهب بعد الصين وروسيا، غير أنَّ إنتاجها تراجع 6% في الربع الأول من العام 2022 إلى 76 طنًا مقارنة بـ81 طنًا في الربع المثيل من العام الماضي.

بلغ إجمالي مبيعات أغسطس من العملات الذهبية والسبائك الذهبية 84.976 أوقية، مسجلة زيادات بنسبة 7.2% عن يوليو الماضي، و57.4% من أغسطس من العام الماضي 2021.

بحسب تقرير دار السبائك الأسترالية، انخفضت مبيعات الذهب منذ بداية العام حتى تاريخه عند 670.375 أوقية بنسبة 7% عن مبيعات الذهب، التي بلغت 721.006 أوقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

المستثمرون بأمريكا يترقبون بيانات التضخم

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس التي من المقرر أن تصدر مطلع الأسبوع المقبل بعد التصريحات المتشددة الأخيرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» التي عززت الرهانات على رفع سعر الفائدة بشكل كبير.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% لتصل إلى 18.79 دولار للأوقية وكانت مهيأة لتحقيق مكاسب أسبوعية، وزاد البلاديوم بنسبة 2% إلى 2182.18 دولار للأوقية ويتجه لأفضل أسبوع له منذ يوليو.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 879.83 دولار للأوقية وكان في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أوائل يونيو.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل منافسيه، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أرخص للمشترين في الخارج.

وشهدت الصناديق الأوروبية تدفقات خارجية متواضعة بلغت 4.7 طن (266 مليون دولار أمريكي، 0.3%)، بقيادة الصناديق الموجودة في المملكة المتحدة وسويسرا.

وشهدت أوروبا ضعفًا كبيرًا في الأسهم خلال الشهر الماضي، في حين سيطرت الصين على التدفقات الخارجة في أغسطس ولا تزال الدولة التي لديها أكبر عدد من التدفقات الخارجة هذا العام، وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة الهندية للذهب تدفقات صافية طفيفة خلال الشهر، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.