مقتل شخص جراء قصف روسي على مبنى بمدينة «خاركيف» الأوكرانية

قتل شخص جراء قصف روسي على مبنى بمدينة «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، وأشار نائب رئيس خدمة الطوارئ الحكومية في المنطقة، أناتولي توريانيك، إلى سقوط ضابطين في الخدمة بالمبنى الذي أصابه الصاروخ.

وأضاف توريانيك، أنه جرى العثور على أحدهما ميتا، والآخر جاري البحث عنه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت «كييف»، استعادت القوات الأوكرانية، مدينة استراتيجية من الجيش الروسي في شرق البلاد، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن جيش بلاده، سيطر على مدينة «إيزيوم»، موجها في كلمة إلى الشعب بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الحرب، شكره زيلينسكي، للقوات التي استعادت السيطرة على المئات من المدن والبلدات بينها مؤخرا «إيزيوم» و«بالاكليا» و«كوبيانسك».

زيلينسكي يحمل روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرقي أوكرانيا

وفي وقت سابق، حمل زيلينسكي، «موسكو» مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرقي البلاد، وزاتهم الرئيس الأوكراني، روسيا بتعمد استهداف البنى التحتية المدنية.

بدوره، أشار أوليج سينهوبوف،حاكم منطقة «خاركيف» الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، أصاب عدة أنحاء بالمنطقة، بعد قصف روسي لمنشآت بنية تحتية، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى اندلاع حرائق جراء القصف.

مدفيديف: «روسيا الموحدة» يشارك في حملات تقديم المساعدة لضحايا أعمال «كييف»

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، زعيم حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، دميتري مدفيديف، أن أهداف الحرب ستتحقق، كما حددها رئيس البلاد فلاديمير بوتين، مضيفا أن الدعم الذي حصل عليه الحزب خلال الانتخابات، خير ضمان لتحقيق كل ما هو ضروري.

وأكد مدفيديف، أن «روسيا الموحدة» الحاكم يشارك بنشاط في حملات تقديم المساعدة لضحايا أعمال الحكومة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.