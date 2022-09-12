دوي 5 انفجارات في خيرسون.. ووسائل إعلام روسية: أصوات لمنظومات الدفاع

قالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، فجر اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 5 انفجارات جرى سماعها في مدينة «خيرسون»، مرجحة أنها أصوات تعود لمنظومات الدفاع الجوي الروسي.

وفي وقت سابق، أحبط الأمن الروسي، سلسلة من الهجمات الإرهابية على أراضي خيرسون، كان من المفترض أن ينفذها أعضاء المنظمات القومية الأوكرانية بإشراف القوات الخاصة الأوكرانية، وأشار مصدر أمني روسي، لـ«سبوتنيك»، إلى العثور على مخبأ كبير يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة.

الرئيس الأوكراني: روسيا تهدف إلى حرمان الناس النور والتدفئة

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى انقطاع كامل للكهرباء في «خاركيف» و«دونيتسك»، وانقطاع جزئي في «زابوريجيا» و«دنيبروبيتروفسك» و«سومي»، جراء استهداف القوات الروسية بنى تحتية مدنية.

وقال في بيان، إن هدف روسيا هو حرمان الناس النور والتدفئة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

من جانبها، أشارت سلطات مناطق:«بولتافا» و«سومي» و«دنيبرو بيتروفسك»، إلى استئناف إمدادات الكهرباء إليها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أشارت سفيرة «واشنطن» لدى «كييف» بريدجيت برينك، إلى أن استهداف «موسكو» للبنى التحتية الحيوية جاء ردا على استعادة القوات الأوكرانية، السيطرة على مدن وقرى في شرقي البلاد.

من جانبه، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، وأعرب الرئيسان عن استعداد للتفاعل غير المسيس فيما يتعلق بالوضع حول محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

واقترح بوتين، وجهات ينبغي توريد الحبوب الأوكرانية إليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، أن «الاتحاد الأوروبي» طرفا خاسرا في الحرب «الروسية الأوكرانية» بممارساته المنافية لمصالحه الاقتصادية، مشيرا إلى أن النصر سيكون بالقتال المباشر على الجبهات

البرلمان المجري: «بودابست» ستشاطر «الاتحاد الأوروبي» تجربة التعافي من الهزائم

وأشار كيفر، إلى أن «بودابست»، ستشاطر «الاتحاد الأوروبي» تجربة التعافي من الهزائم، وأضاف البرلماني المجري، إلى أن مجموعات المصالح ورأس المال الخاص خارج أوروبا، سيقضون على الاتحاد ككل.

وتابع كيفر قائلا، إن «الاتحاد الأوروبي»، أصبح اليوم، غير قادر على منع اندلاع الحرب سياسيا في أوكرانيا، ولا استعادة السلام من خلال الدبلوماسية.

«الاتحاد الاوروبي» يعلن تعليق التأشيرة الميسرة مع روسيا: ارتفاع تكلفة «شنجن» إلى 80 يورو

من جانبه، أعلن «الاتحاد الأوروبي»، تعليق التأشيرة الميسرة مع روسيا في إطار العقوبات المفروض على «موسكو»، وبموجب القرار، سترتفع كلفة تأشيرة «شنجن» قصيرة الأجل للروس من 35 يورو إلى 80 يورو كما سيتم تمديد فترة إصدار هذه التأشيرة حتى 45 يوما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، تعهدت السلطات الروسية بالرد على التعليق بما لا يضر بمصالحها، ويتيح للأوروبيين دخول البلاد للتعرف بأعينهم على حضارتها.

من جانبه، أعلن أسطول «البحر الأسود» الروسي تسلمه قاطرة بحرية جديدة، في احتفالية جرت في مدينة «سيفاستوبول» بـ«شبه جزيرة القرم» وقال الأسطول الروسي في بيان، إن هذه القاطرة هي الثالث من أصل 5 يتم تطويرها في إطار مشروع حكومي لوزارة الدفاع في أحواض مصنع «ياروسلافل» لبناء السفن.

بدوره، قال موقع «ميلتري ووتش» العسكري، إن مقاتلة «إف 22» من الجيل الخامس يمكن اعتبارها فشلت، لكثرة العيوب التي ظهرت فيها، ولاسيما في إلكترونيات الطيران وافتقارها لأنظمة البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء.