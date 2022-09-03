آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022.. الاستعلام أون لاين

آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، تخوفًا من انقطاع الخدمة الأمر الذي قد يؤدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 وخطوات سدادها أون لاين.

آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات الفترة ما بين 1 إلى 15 من كل شهر لتسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، وفي تلك الحالة يكون الموعد الأخير لسداد فاتورة شهر يوليو 2022، يوم 15 أغسطس.

وتستمر الخدمة حتى 15 سبتمبر، حتى يتم دفع قيمة فاتورة التليفون، وفي حالة عدم السداد يتم دفع قيمة الفاتورة بالإضافة إلى الغرامة.

وفي حالة عدم دفع الفاتورة بعد 15 سبتمبر، فإنه يتم قطع الخدمة جزئيًا حيث تصبح خط الهاتف استقبال فقط، ثم يتم قطع الخدمة تماما، بعد 4 أشهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2022 وذلك من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الدخول هنــا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وحتى تتمكن من الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الدخول من هنــا، واختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون.

- يتم إدخال كود المحافظة، ورقم الهاتف الأرضي، وأخيرًا الضغط على «اظهر الفواتير».

- يمكن للمستعلم دفع قيمة القاتورة عن طريق دفع ببطاقات الائتمان، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.