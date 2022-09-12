مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- الفيوم»

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، في حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، إثر انفجار إطار السيارة خلال سيرها.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة «بيجو» 7 راكب، على طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.

مصرع 2 وإصابة 6 آخرين

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي، بعد نقطة إسعاف قرية الناصرية، في اتجاه القاهرة، وقبل كمين الروس بحوالي 2 كيلو متر، وتبينّ مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح وكسور تنوعت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

نقل الجثتين والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق، كما حُرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وصرحت بتسليم الجثتين لذويهما لتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابر أسرتيهما.