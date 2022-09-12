مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون، قبل قليل، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ليصبح هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود متوف ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، وتحديداً قبل الطريق الإقليمي في اتجاه أسيوط، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، برئاسة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، كما نُقل المصابون إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالحادث

وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن وتسليم الجثة لذويها لتشييع المتوفى إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.