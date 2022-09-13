بدء التقديم في معهد الخدمة الاجتماعية بالإٍسكندرية اليوم.. اعرف الشروط والأوراق

أعلن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، استقبال أوراق الطلاب الجدد من تنسيق المرحلة الثانية، المقبولين في المعهد، بداية من اليوم الثلاثاء، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم خلال السطور التالية:

الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى 3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد إلى جانب 3 صور منها.

- 3 صور من بطاقة الترشيح.

- 6 عدد صور شخصية مقاس 4 *6

- نموذج 2 جند من مديرية الأمن بسموحة للطلاب الذكور.

- نموذج 6 أو 7 جند من القسم التابع له الطالب (الطلاب الذكور).

- صورة بطاقة الرقم القومي

مصاريف معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

وبلغت المصاريف الدراسية في معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للفرقة الأولى هذا العام 5047 جنيه بالإضافة إلى 320 جنيه رسوم إضافية.

وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية التي يمنحها المعهد بدرجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972 واللائحة التنفيذية، ويُعمل بهذا القرار حتى نهاية العام الدراسى 2022 - 2023.