منح الجامعة الكندية لطلاب الثانوية العامة 2022.. تصل إلى 100%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وكذلك الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، فيما يبحث المئات من المتفوقين، عن منح الجامعة الكندية لطلاب الثانوية العامة 2022 ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلنت الجامعة عن 100 منحة تعليمية كاملة بفرع جامعتي رايرسون و الأمير غدورد بالقاهرة، عقب إعلان عدد من الجامعات.

منح الجامعة الكندية لطلاب الثانوية العامة 2022

وتهدف منح الجامعة الكندية لطلاب الثانوية العامة 2022، لفرع جامعتي البرنس إدورد ورايرسون الكنديتين بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جذب أفضل طلاب المرحلة الثانوية سواء المدارس العامة أو التكنولوجية أو مدارس النيل.

منح الجامعات الكندية

و تتمثل منح الجامعات الكندية لطلاب الثانوية العامة 2022 في الآتي:

- منحة كاملة بنسبة 100% مقدمة للمئة طالب وطالبة أوائل الثانوية العامة المصرية.

- منحة صندوق «مؤسسة التعليم أولا»، وهي منحة كاملة بنسبة 100% تقدم لطلاب الثانوية العامة من الحاصلين على مجموع بحد أدنى 85%.

- منح مخصصة لطلبة المدارس التكنولوجية «STEM - العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، ومدارس النيل، وتشترط الحصول على حد أدنى 85%.

و في السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة أعمال تقديم ملفات وأوراق الالتحاق بمختلف الكليات للعام الجامعي 2022 وذلك للطلاب المرشحين لمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال التقديم وتطبيق التباعد الاجتماعي وكذلك التأكيد على تطبيق قواعد الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالحدود الدنيا للقبول والاشتراطات.