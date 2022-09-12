تخفيض مصروفات أوائل الأقسام المتخصصة في «حاسبات الإسكندرية»

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات في جامعة الإسكندرية عن توفير منح دراسية للطلاب المتميزين، وهي منح مالية تقدمها جامعة الإسكندرية للطلاب الأوائل بالأقسام المتخصصة بالكلية، حيث يحصل الطلاب الثلاثة الأوائل على كل قسم علمي من الأقسام المتخصصة على تخفيض وفقًا لترتيبه.

وبحسب ما نشرته الكلية في إخطار للطلاب اليوم، فإنه تقرر توفير منح مالية عبر تخفيض المصروفات الدراسية للثلاثة الأوائل في الأقسام المتخصصة حيث تتراوح التخفيضات من 75 إلى 30% وفقا للترتيب.

تخفيض المصروفات الدراسية لأوائل الأقسام المتخصصة

- الطالب الأول على القسم: تخفيض 75% على المصروفات الدراسية.

- الطالب الثاني على القسم: تخفيض 50% على المصروفات الدراسية.

- الطالب الثالث على القسم: تخفيض 30% على المصروفات الدراسية.

مصروفات كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

وتحتوي كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية على قسم عام بمصاريف 2300 جنيه في العام الدراسي فيما توجد بها 5 أقسام خاصة وتتباين مصاريف تلك الأقسام حيث تتراوح بين 32 إلى 36 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد وفقا لعدد الساعات المسجلة لكل فصل دراسي وهي الأقسام التي يتاح بها تخفيض المصروفات الدراسية للأوائل.

نظام الدراسة في كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

يتمثل نظام الدراسة في كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية عبر 6 برامج «برنامج عام+ 5 برامج خاصة»، يتم دراسة ذات المواد في العام الدراسي الأول ومن ثم مواد التخصص الخاصة بالقسم في السنوات الأخرى، وتتاح المنح للأقسام المتخصصة فقط دون وجود لها فيما يخص القسم العام.