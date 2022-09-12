فتح باب التقديم لماجستير التقنية الحيوية المستدامة بكلية علوم الإسكندرية

أعلنت إدارة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، فتح باب القبول لطلاب الدراسات العليا ببرنامج ماجستير العلوم في التقنية الحيوية المستدامة لفصل الخريف لعام 2022، على أن يكون ذلك لخريجي كليات العلوم تخصص التقنية الحيوية أو تخصص النبات مع دراسة مواد تكميلية.

إعداد كوادر ذات مهارات عملية في تصميم التجارب

ويهدف البرنامج بحسب البيان المعلن على الموقع الرسمي لكلية العلوم بالإسكندرية إلى إعداد كوادر ذات مهارات عملية في تصميم التجارب واستخلاص النتائج وتحليلها، وإعداد خريجين قادرين على توظيف المعلومات الأكاديمية والخروج بها إلى التطبيق العملي والاستفادة منها في حل المشكلات الإقتصادية والمجتمعية وغيرها.

إضافة إلى إمداد المؤسسات الإنتاجية بالكوادر البشرية المتميزة في مجالات التقنية الحيوية المستدامة وإعداد كوادر تستطيع المنافسة محليا وإقليميًا ودوليا من حيث المهارات العلمية والحرفية.

آلية تقديم الطلاب للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية العلوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية آلية تقديم الطلاب للالتحاق ببرامج الدراسات العليا وفقا للبيان المعلن على موقع كلية العلوم بالإسكندرية وهي:

- يتجه الطالب إلى إدارة الدراسات العليا بكلية العلوم بالإسكندرية لسحب ملف الأوراق الخاصة بالتسجيل في البرنامج ثم يملأ المستندات المطلوبة في الملف.

- يتقدم بعدها الطالب بطلب التحاق الدراسات العليا باسم عميد الكلية، ويسلم الملف الخاص به بعد استيفاء البيانات إلى الموظف المختص لمراجعته.

- ترفع جميع ملفات الطلاب إلى القسم العلمي المختص بخطاب موجه من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى رئيس مجلس القسم.

- تتم مراجعة وفحص الملفات في اللجنة التي يتم تكوينها لفحص الملفات الخاصة بالمتقدمين.

- ترسل ملفات جميع الطلاب بعد مراجعتها وفحصها إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية وفي حالة القبول يتم سداد الرسوم الدراسية المقررة للطلاب طبقاً للائحة الدراسات العليا المعتمدة.