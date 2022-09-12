مصرع زوجين وإصابة أبنائهما الثلاثة في تصادم سيارتين بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط، حادث تصادم سيارتين، ملاكي ونقل، أمام مركز منفلوط، ما أسفر عن وفاة شخص وزوجته، وإصابة أبنائهما الثلاثة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نُقلت الجثتان للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز منفلوط بالطريق الصحراوي الغربي، ووقوع وفيات ومصابين.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز منفلوط، وسيارات الإسعاف والمرور، وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم «4693 ط س ب»، ملاكي، والسيارة رقم «5637 ى ع س نقل».

نقل الجثتين إلى المشرحة

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكي، ويُدعى «أسامة . ب . م»، 46 عاماً، وزوجته، وإصابة أبنائه، وجميعهم مقيمون في محافظة أسوان، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، فيما تم التحفظ على سائق السيارة النقل للعرض على النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.