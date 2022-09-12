السيطرة على حريق اندلع في معرض تجاري بشبرا الخيمة (صور)

أمرت جهات التحقيق في شرق شبرا الخيمة بندب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لفحص حريق اندلع في معرض تجاري بشارع 15 مايو، وبيان ملابسات الحريق وأسبابه، وتقدير الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، على حريق اندلع في معرض تجاري بحي شرق شبرا الخيمة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لمعرفة الأسباب وتقدير حجم الخسائر وطلب تحريات المباحث.

حريق في معرض تجاري بشبرا الخيمة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من حي شرق شبرا الخيمة، باندلاع حريق في أحد محال مهرجان التسوق بشارع 15 مايو، أمام ديوان عام حي شرق شبرا الخيمة.

فحص حريق شبرا الخيمة

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وإبلاغ الحماية المدنية والكهرباء والغاز، وفصل الكهرباء والغاز عن المربع السكني المجاور للمعرض، وجرى السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر بشرية، وتجرى حاليًا أعمال التبريد.

وشارك في عمليات الإطفاء اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومأمور قسم ثان شبرا الخيمة، وإدارات الأزمات وشؤون البيئة والمتابعة الميدانية والإشغالات.

من جانبه، قال اللواء خالد فوزي، رئيس حي شرق شبرا، إنه فور ورود بلاغ بنشوب حريق في المعرض التجاري انتقلت أجهزة الأمن والشرطة لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الموقف دون خسائر، وجارٍ تشكيل لجنة من الجهات المختصة بالحي لفحص أوراق المعرض، وبيان توافر أدوات الحماية المدنية من عدمه وتقدير الخسائر.