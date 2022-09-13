حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

ينصحك الفلك اليوم مولود برج الدلو، أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات في محيط عملك، ومع الشريك والحبيب، اليوم مناسبًا لبحث قضية تشغلك، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب هذا البرج.

وبحسب حسابات علم الفلك، ينتمى الكثير من المشاهير لبرج الدلو، من أبرزهم الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

واليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو من محبي متابعة الفلك والكواكب، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات وتتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك».