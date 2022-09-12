حظك اليوم برج القوس الاثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

من الشخصيات المرحة والمنطلقة، مواليد برج القوس الذين يعشقون السفر والبحث عن كل ما هو جديد، فهم يميلون للأنشطة الغريبة والخطيرة، مثل تسلق الجبال والقفز بالمظلات، فهم قادرين على اكتساب ثقة الآخرين من جنسيات أخرى.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات التي تنشر على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس من محبي متابعة الفلك والكواكب وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحماس الذي يدفعك لتخطو نحو الأمام بثقة.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا متفهما وودودا ويعدك بأوقات عاطفية حلوة.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.