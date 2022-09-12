حظك اليوم برج الجدي الاثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الجدي يحب الوضوح بشكل تام، فهو يكره الغموض أو الاختباء، فهو لديه شفافية كبيرة في التعامل مع الآخرين، ومن الشخصيات التي تحتاج لوقت طويل لاتخاذ أي قرار خاصة عند الارتباط.

وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» في السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي من محبي متابعة الفلك والكواكب وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، القمر في مربع برجك، واليوم عليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «اليوم إذا لم تمض الأمور بسلاسة في علاقتك بمن تحب، فعليك أن تصبر وتحافظ على ابتسامتك».

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.