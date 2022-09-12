حظك اليوم برج الدلو الاثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الدلو من الشخصيات التي تبدو هادئة من الخارج، لكنها ذو قلب دافئ وعطوف.

وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو من محبي متابعة الفلك والكواكب، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، تستطيع اليوم أن تسير بهدوء وحكمة، ويساعدك ما لديك من تصميم وإرادة قوية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على تحقيق توازن وعطاء جميل في حياتك الخاصة».

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.