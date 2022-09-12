حظك اليوم برج الحوت الاثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الحوت بمشاعرهم الجياشة، ورومانسيتهم المفرطة، ما يجعلهم يتعرضون للإيذاء في أحيان كثيرة، لكنهم سرعان ما يثقون في الآخرين مرة أخرى.

وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت من محبي متابعة الفلك والكواكب، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، القمر بمنزلك الثاني يصيبك بالتشوش، وعليك أن تبحث وتمحص جيدا.. راجع جيدا خطواتك وحافظ اليوم على التوازن بين دخلك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: فينوس والشمس بمواجهة برجك ومن المهم أن تحافظ على اللباقة.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.