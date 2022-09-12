حظك اليوم برج العقرب الاثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج العقرب من الشخصيات الغيورة بشكل كبير خاصة لشريك حياته، ولا يمكنها تقبل الخيانة أو الغدر فهو لا يتسامح بسهولة، ولا يهدأ إلا بعد الانتقام والثأر لكرامته.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب من محبي متابعة الفلك والكواكب وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتوظفها في اتجاه سليم، وتثبت قدراتك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على عمل توازن بين علاقاتك العاطفية والعائلية.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.