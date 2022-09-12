cred توقع عقد الرعاية البلاتيني لـ«القاهرة للدراما».. ينطلق 21 سبتمبر

أعلنت شركة cred، توقيع عقد رعاية مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، بحضور المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتحظى الشركة بالرعاية البلاتيني للمهرجان، والذي ستقام فعالياته يوم 21 سبتمبر بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمحور المشير في القاهرة الجديدة، وتنظمه نقابة المهن التمثيلية، ويترأسه الفنان الدكتور يحيى الفخراني.

جاء قرار cred برعايتها للمهرجان، في إطار حرصها على دعم الحركة الثقافية والفنية، وإيمانًا منها بأهمية أن تكون جزءًا من المشهد الثقافي والإبداعي ذي الأثر الاجتماعي والإنساني، خصوصًا أنّ الدراما جزء من قوة مصر الناعمة التي تشارك بشكل أساسي في تشكيل وجدان المشاهد المصري، وتوثق العديد من الأحداث والقضايا التي يمر بها المجتمع المصري.

دعم وتحفيز صناعة الدراما

من جهته، أوضح المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، أنّ رعاية الشركة للمهرجان تأتي في إطار حرصها على دعم وتحفيز صناعة الدراما، وإيمانها بالفن والثقافة المصرية، خصوصًا أنّ المهرجان يهدف إلى الارتقاء بفن الدراما، وتقييم الأعمال الدرامية المقدمة على مدار العام.

وأضاف منصور أن الرعاية البلاتينية للمهرجان تؤكد حرص الشركة على دعم الفن المصري باعتباره أحد ركائز القوة الناعمة لمصر التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الوعي المصري والعربي، وتشجيع المصريين على تقديم صورة مصر الفنية في أفضل صورة، وتسليط الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الدراما المصرية عبر التاريخ.

أشرف زكي: المهرجان يظهر قوة مصر الناعمة

وأعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بتوقيع عقد الرعاية البلاتيني مع شركة cred، مشيرًا إلى أنّ التوقيع يؤكد وعي القطاع الخاص بكل مستوياته ومجالات عمله بقضية الوعي الفني وأهمية دعم مثل هذه الأحداث التي تظهر قوة مصر الناعمة، ومدى المستوى الفني والثقافي الراقي الذي تقدمه الدراما المصرية، خصوصًا أنّ مهرجان القاهرة للدراما يستهدف التركيز على أن الدراما المصرية هي الأساس في صناعة الدراما العربية، وهي التي ساعدت الدراما العربية على الظهور، وأنّ الأدوار الفنية التي قدّمها نجوم الدراما المصرية هي المرجع الرئيسي والدائم لفن الدراما العربية.

يُنظم المهرجان هذا العام، في نسخته الأولى، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والثقافة وصناع الدراما المصرية، لتقييم الأعمال الدرامية التي عُرضت على الشاشات خلال الموسم الرمضاني الماضي، إضافة إلى توزيع جوائز المهرجان على الأعمال الفائزة على مستوى جميع الجوائز التي حدّدتها اللجنة العليا للمؤتمر، وأقرّتها لجنة التحكيم برئاسة المخرجة القديرة انعام محمد علي.

يذكر أنّ شركة cred تسعى إلى تقديم مشاريع عقارية استثنائية ومتميزة تلبي احتياجات عملائهم في ظل المتغيرات الأخيرة التي حدثت بالسوق في الفترة الحالية، اعتمادًا على خبرة القائمين على الشركة في هذا المجال، والتي تشمل 400 مشروع سواء في مصر أو دول الخليج على مدى العقود الأربعة الماضية.

طرح مشروع ever

وخلال العام الحالي، أعلنت الشركة طرح مشروع ever، والذي يُقام على مساحة 40 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بموقع استراتيجي مميز مباشرة على محور 26 يوليو، بجوار مول العرب، وهو مشروع سكنى تجارى وإداري وطبي وفندقي، بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه، على أن ينفذ خلال 6 سنوات، بمبيعات إجمالية تقارب 10 مليارات، ويتكون من 42 مبنى منها 36 مبنى سكنيًا، والمخطط تنفيذه على 4 مراحل.

ويتكون المشروع من 3 أجزاء، الأول سكنى مستقل يحتوي على 36 مبنى، بإجمالي 500 وحدة سكنية، وهناك جزء إداري تجاري يقع على مساحة 20 فدانًا، بينما الجزء الثالث من المشروع عبارة عن برج سكني تجاري فندقي مستقل، يصل ارتفاعه إلى نحو 36 مترًا بإجمالي 500 وحدة سكنية فندقية.