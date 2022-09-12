سياسيون: الحوار الوطني يسير بخطى ثابتة.. وراعى التنوع في تشكيل اللجان

نشرت إدارة الحوار الوطني، أراء بعض المفكرين والسياسيين حول مخرجات الاجتماعات التحضيرية لمجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدة أن الوطن يتسع للجميع، في الجمهورية الجديدة، فالحوار يستمع لجميع الآراء، والأفكار والمشاركات.

الهضيبي: الاختيارات تميزت بالتخصص والكفاءة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأسماء التي توافق عليها مجلس أمناء الحوار الوطني، كمقررين ومقررين مساعدين باللجان المختلفة، تميزت بالتخصص والكفاءة، فالاختيارات راعت التنوع العمري، والإيديولوجي، الأمر الذي يؤكد لا إقصاء أو تمييز.

الحركة الوطنية المصرية: وضع المحاور يعد نقطة البداية الحقيقية

قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع محاور الحوار، واختيار مقرري اللجان، يعد نقطة البداية الحقيقية، لانطلاقة قوية للحوار الوطني، الذي ينتره المصريون جميعا.

عبدالمنعم سعيد: مشاركة الشباب في الحوار الوطني مبشرة

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن اللجان والقضايا في الحوار الوطني، أمر جيد، ومشاركة الشباب في الحوار الوطني مبشرة، إذ أن الحالة الصحية للشعوب، تتطلب أن تكون في حالة حوار مستمر حول الأمور الاقتصادية ومختلف الأمور الأخرى.

التجمع: الحوار الوطني يسير نحو خطى فعالة تثري مخرجاته

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن مسار إدارة الحوار الوطني، يسير نحو خطى فعالة تثري من مخرجاته التي تلبي احتياجات الوطن، فالاختيارات الأخيرة تميزت بالتنوع والكفاءة، غلب عليها اختيار شخصيات مهتمة بالشأن الوطني العام، وهو ما يضفي حالة من الاطمئنان في قدرتها على إدارة المناقشات.

بدراوي: الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى

وقال حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، إن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى، وأوكد أنه يهدف إلى التوجه نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فهو شئ مستمر، فكل فكرة من الزمن لابد أن تراجع كل أمة نفسها وتفكر في المستقبل الخاص بها.

وأضاف «بدراوي»: كثير من الأسماء التي تم اختيارها للجان عمل الحوار الوطني تمثل خبرات وثقل اقتصادي، سياسي، ومجتمعي، أنا متفائل بأن تلك الاختيارات لابد أن تكون نسيج واحد ومشترك، بالتوافق على الدستور والعدالة التي هي أساس المستقبل.