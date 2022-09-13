سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في مصر

يمد البيض الجسد بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، فهو مصدر غني بالبروتين، وفي إطار الاهتمام الكبير بمتابعة سعر كرتونة البيض في الأسواق من المواطنين لأهميتها في كل بيت مصري فهي لا غنى في أغلبي البيوت، حيث أنه يدخل في عدد كبير من الأطعمة.

وتستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر، في إطار الخدمات اليومية المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر بمختلف منصاتها.

وجاء سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء،على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر كرتونة البيض الأبيض سجل 66 جنيها في المزارع حتى يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 جنيها حتى 72 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها في المزارع ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيها تقريبا.

سعر البيض البلدي في الأسواق

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق 75 جنيها وفق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وأكد محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أن البيض يحتوي على بروتينات وفيتامينات عالية، وتظهر خطورته في حالة واحدة إذا كان غير كامل النضج أو إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

أسعار الدواجن في الأسواق

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل لـ37 جنيها بالأسواق حيث أن سعره في المزرعة 32 جنيها، وسجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيها للعتاقي و58 جنيها للبدارة، اختلف سعر كيلو البانية بين 80 جنيها حتى 88 جنيها في محلات الدواجن.