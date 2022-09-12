سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 12-9-2022 في مصر

سعر كرتونة وطبق البيض من الأمور التي تشهد عمليات بحث عبر المحركات العالمية، فهى من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين، وحتى أنها تدخل في صناعة الكثير من الأطعمة.

تستعرض بوابة جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 12 سبتمبر الحالي، في إطار الخدمات اليومية المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قال الدكتور عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن سعر طبق البيض استقر اليوم في الأسواق المحلية بكافة أنواعه، ويصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك 70 جنيهًا، بينما في المزرعة ما بين 60 و65 جنيهًا.

وأضاف أن طبق البيض الأحمر فسجل نحو 72 جنيهًا في المحلات التجارية، بينما في المزرعة يباع بسعر بين 60 و62 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض البلدي وهي الأعلي في السوق المحلي، سجلت نحو 80 جنيهًا، بينما تباع في المزرعة بسعر يتراوح ما بين 68 إلى 75 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاء سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الأحد بالمحلات، كل حسب نوعه، كما يلي:

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، بين 80 و110 جنيهات، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

- ووصل سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيهًا.

- تباين سعر البيضة الواحدة أحمر أو أبيض بين 2.15 جنيه و2.50 جنيه.