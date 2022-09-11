سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 11-9-2022 في مصر

شهد سعر كرتونة البيض استقرارا في السوق المحلية، ليتراوح بين 60 و65 جنيهًا من المزرعة، في حين تباع في السوق المحلية، بين 65 و70 جنيهًا، وفق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية القاهرة.

وتقدم «الوطن» سعر كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأحد 11 سبتمبر الحالي، في إطار الخدمات اليومية المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك 70 جنيهًا، بينما في المزرعة ما بين 60 و65 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض البلدي وهي الأعلي في السوق المحلي، سجلت نحو 80 جنيهًا، بينما تباع في المزرعة بسعر يتراوح ما بين 68 إلى 75 جنيهًا، أما طبق البيض الأحمر فسجل نحو 72 جنيهًا في المحلات التجارية، بينما في المزرعة يباع بسعر بين 60 و62 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاء سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الأحد بالمحلات، كل حسب نوعه، كما يلي:

- تراوح سعر البيضة الواحدة أحمر أو أبيض بين 2.15 جنيه و2.50 جنيه.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، بين 80 و110 جنيهات، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

- سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيهًا.