حبس سيدة وعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بمنطقة عين شمس

أمرت جهات التحقيق بحبس سيدة وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائهما في منطقة عين شمس.

ضبط المتهمين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس، بتمكنهم من ضبط سيدة وعاطل، مقيمين بدائرة القسم، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي، فضلا عن 2 هواتف محمولة.

اعترافات المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة

وبمواجهة المتهمين وسؤالهما عن المضبوطات، اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار بها وترويجها وبيعها على عملائهما في منطقة عين شمس، وأنّ المبلغ المالي متحصل عليه من عملية بيع سابقة، والهاتفان بقصد الاتصال بعملائهما، والسيارة مستخدمة للترويج ونقل المواد المخدرة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون المصري جرم حيازة المواد المخدرة، مهما كانت الكمية المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة، إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وأضاف «ناجي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.