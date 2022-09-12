عضو بالتنسيقية: الحوار الوطني فرصة لتدشين الجمهورية الجديدة

قال الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يأتي تمهيدا لتدشين الجمهورية الجديدة، القائمة على بناء الإنسان والدولة جنبا إلى جنب، مشددًا على أنه فرصة لتدشين الجمهورية الجديدة، إذ تعتمد جلساته على تبادل الآراء، والاستماع لكل الرؤى والأفكار، وطرح رؤى جديدة، مؤكدة أن الوطن يتسع للجميع، مشيرًا إلى أن الشباب أصبح رقما مهما في المعادلة، وينظر إليه نظرة جدية من القيادة السياسية.

وأضاف «بدوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج الحوار الوطني، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم إنجي طاهر، أن «أهمية الحوار الوطني، تنعكس على أبرز القضايا الملحة في الشارع المصري، والشباب أحد أهم هذه القضايا، وكل الأصعدة المتعلقة بالشباب، تعتبر من أهم المحاور التي سيرتكز الحوار الوطني».

ملف الشباب في مصر تحول من مجرد فكرة إلى واقع

وتابع أن ملف الشباب في مصر، تحول من مجرد فكرة في عام 2014 إلى واقع في عام 2015 و2016، من خلال المؤتمرات الوطنية للشباب، ومنتديات شباب العالم، إذ تناولت قضايا مهمة للغاية، تستكمل على طاولة الحوار في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن ملف تمكين الشباب، كان أحد أهم الملفات التي تولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم في عام 2014.

نماذج واعدة

وأوضح: «بدأنا نرى نماذج واعدة جدا، تشارك الآن في لجنة الشباب كمقررين ومقررين مساعدين، وفي معظم اللجان الخاصة بالحوار الوطني، والتنسيقية تشرف بوجود 5 من كوادرها كمقررين ومقررين مساعدين في لجان الحوار الوطني».