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عضو بـ«الشيوخ»: طرح قضايا الشباب على مائدة الحوار الوطني

كتب:

شريف سليمان
07:37 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
رشا إسحاق

رشا إسحاق

قالت الدكتورة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد نقلة حضارية كبيرة، خاصة أن هناك تأسيسا للجمهورية الجديدة، يعد تعزيز الحوار من أهم محاورها، وذلك بين مختلف الآراء والتوجهات داخل المجتمع المصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحوار الوطني، على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم إنجي طاهر: «بدأنا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2019، مرورا بإعادة تشكيل العفو الرئاسي ثم إطلاق الحوار الوطني بين كل فئات وقوى المجتمع المصري بمختلف خبراته الفنية والمهنية».

خدمة الوطن والمواطن المصري

وتابعت، أن الحوار الوطني خطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي، إذ يهدف إلى ضمان الوصول لمخرجات إيجابية من أجل خدمة الوطن والمواطن المصري.

طرح قضايا الشباب على مائدة الحوار الوطني

وأشارت إلى أن قضايا الشباب ستطرح على مائدة الحوار الوطني، وأنها تثمن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بإضافة لجنة الشباب للجان المحور المجتمعي. 

أضافت أنّ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مبنية على شباب مصر وعقولها الشابة المبدعة بكل حيوية ونشاط: «شفنا أد إيه اهتمام الرئيس السيسي بملف الشباب، ورؤيته الحكيمة ونظرته المستقبلية عندما أعلن في عام 2016 عن تدشين برنامج التأهيل الرئاسي للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل».

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