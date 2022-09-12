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«العربية»: روسيا تعجز عن توصيل الإمدادات إلى قواتها عن طريق خاركيف

كتب:

رؤى ممدوح
09:07 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا- صورة تعبيرية

حرب روسيا وأوكرانيا- صورة تعبيرية

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأن روسيا تعجز عن توصيل الإمدادات إلى قواتها عن طريق مدينة خاركيف الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تهدف إلى  حرمان الناس من الضوء والحرارة، من خلال التسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن شرق أوكرانيا، انتقاما من الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية. 

انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأوكرانيين

وأثر انقطاع التيار الكهربائي على ملايين الأشخاص في منطقتي خاركيف وشرق دونيتسك، فيما أعلنت أوكرانيا عن نجاحها في استعادة أكثر من 3 آلاف كيلو متر مربع خلال الهجوم المضاد على القوات الروسية.

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بقلم رؤى ممدوح