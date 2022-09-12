ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميًا وتراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الإثنين، حيث بدأ المعدن الأصفر في التعافي والصعود بعد موجة كبيرة من الانخفاض خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار المخاوف من فائدة الفيدرالي المقبلة بواقع 75 نقطة أساس، وفق ما يجري تداوله.

وجاءت ارتفاعات أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم تزامنًا مع تراجع مؤشرات أسعار الدولار الأمريكي عالميا عن ذروته خلال 20 عاما، حيث انخفض إلى ما يقرب من مستويات 108 نقاط بعدما نجح الأسبوع الماضي في الاقتراب من مستويات الـ 111 نقطة، وفق مزود البيانات الاقتصادية العالمية «ترادينج إيكونوميكس».

توقعات بوصول الذهب إلى 1730 دولار للأوقية

ومع انخفاض القيمة السوقية للدولار ارتفعت أسعار الذهب من 1720 إلى أكثر من 1726 ألف دولار للأوقية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر في حدود 0.1% أو ما يعادل 1.7 دولار في الأوقية ومن المتوقع وصولها إلى مستويات 1730 دولار للأوقية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين.

وجاء تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية رغم مخاوف التشديد العنيف من جانب الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع المقبل.

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار إلى مستويات قرب الـ 108.3 نقطة أو ما يعادل 0.6% مقابل ارتفاع اليورو بأكثر من 1% متجاوزًا سعر التعادل ليصل إلى مستويات 1.015 دولار، كما ارتفع الين 0.3% إلى مستويات 143 ين للدولار، وزاد الاسترليني 0.65% إلى مستويات 1.166 دولار، وارتفع الدولار الاسترالي 0.5% إلى مستويات 0.6877 دولار استرالي للدولار.

وفي المقابل قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين ليتجاوز مستويات 3.3% متجها مرة أخرى صوب ذروة 11 عام.