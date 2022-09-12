أسعار الذهب المحلية ترتفع جنيهان عقب الارتفاع العالمي

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا طفيفا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ ارتفع سعر جرام الذهب في السوق المحلي عقب الارتفاعات العالمية الكبرى التي شهدها سعر الذهب، وارتفع سعر عيار «21» بمقدار جنيهان فقط، مقارنة بآخر سعر له صباحا، ليسجل سعر البيع في التعاملات حاليا 1116 جنيهًا للجرام، بدلا من 1114 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار «24»، سجل 1.275 جنيها للجرام، وعيار «18» بلغ 957 جنيهًا للجرام، ووصل عيار «14» إلى 744 جنيهًا للجرام، موضحة أن جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و928 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة.

ارتفعت أسعار الذهب من 1720 إلى أكثر من 1726 ألف دولار للأوقية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر في حدود 0.1% أو ما يعادل 1.7 دولار في الأوقية ومن المتوقع وصولها إلى مستويات 1730 دولارا للأوقية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين.