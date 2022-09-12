محافظ جنوب سيناء: فنادق شرم الشيخ استعدت لقمة المناخ بالطاقة الشمسية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الفنادق بدأت تعمل بالطاقة الشمسية، ووزارة الاتصالات وفرت إنترنت فائق السرعة داخل الغرف، من أجل توفير أفضل طرق الراحة للمشاركين في قمة المناخ.

زيارة رئيس الوزراء لشرم الشيخ

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه يجرى رفع كفاءة ممرات الطيران بشكل كبير لاستقبال أكبر عدد من الطائرات، وقد تفقد رئيس الوزراء تجهيزات المطار، وتقرر زيادة عدد جراجات الطيران لاستيعاب أكبر عدد من الطائرات خلال فترة المؤتمر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بالاستعانة بالمطارات القريبة في حال الحاجة إليها.

توسعات في مطار شرم الشيخ

أشار إلى أن مطار شرم الشيخ مستعد لاستقبال 10 ملايين راكب سنويا بعد تطويره وتوسعة مناطق الفحص والجوازات إلى 16 منفذا، بما يساعد على خروج ركاب الطائرة الواحدة في 15 دقيقة على أقصى تقدير، موضحا أنه جرى دعم الطرق بسيارات النقل الذكي وتوفير حارات مرورية خاصة بالتاكسي الذكي، مع العمل على زيادة الرقعة الخضراء بشكل مضاعف.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن العمل مستمر في شرم الشيخ حتى الآن على قدم وساق، وعلى مدار الساعة للوصول للانتهاء الكامل من تجهيزات المدينة في وقت أقل من الوقت المخصص، لافتا إلى أن درجة الحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية ومع ذلك العمال والمهندسون والفنيون يعملون بكل ما لديهم من قوة من أجل مصر.