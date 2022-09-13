كانت «بور» وأصبحت «عمار».. جبال وألغام تتحول إلى «أذكى مدن» الجمهورية الجديدة

المدن الجديدة الذكية.. مدن صُممت بأعلى التقنيات فى إدارة البنية التحتية، مثل المرافق والطرق والإنارة، وتوزيع كاميرات مراقبة بأعلى جودة فى كل الميادين، والعناية بـ«اللاند سكيب»، ورى المناطق الخضراء، واستخدام إضاءة موفّرة فى كل الشوارع والميادين. وتُعد المدن الذكية هى الأكثر جذباً للاستثمارات حول العالم، وذلك لدورها فى التقدّم الاقتصادى لأنها الأكثر استدامة، لما تمتلكه من توفير الطاقة، والاستغلال الأفضل للبنية التحتية.

وهو مصطلح جديد بات منتشراً خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تحقّق هذا الحلم على أرض الواقع، من خلال قيام الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنشاء المدن الجديدة الذكية داخل عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية. وتعد من أبرز المدن الذكية، التى نفذتها الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، «مدينة العاصمة الإدارية الجديدة»، و«مدينة العلمين الجديدة»، و«مدينة الجلالة»، وغيرها من المدن الجديدة.

مدينة العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية فى مصر، تُدار وفقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية، ويتلافى تصميمها جميع الأخطاء بالمدن الجديدة، حيث تضم المدينة السكنية بالعاصمة الإدارية أطول محور أخضر فى العالم، وهو النهر الأخضر أو طرق الحدائق المركزية. ووفقاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تُعد من أهم مقومات المدن الذكية، لاعتمادها على نظام الحوكمة الذكية، من خلال منظومة تكنولوجية مترابطة، حتى لا يضطر المواطن لاستيفاء طلبه، إلى المرور بأكثر من وزارة، كما يمكن للمقيم بالمدينة الذكية استخراج التراخيص والأوراق الرسمية عبر الإنترنت.

«الزعفرانى»: مصر نجحت فى الانتشار من حواف النيل إلى جوار البحرين الأبيض والأحمر وبناء مدن جديدة وخضراء وذكية

وتعقيبا على ذلك، كشف أستاذ التخطيط العمرانى، عباس الزعفرانى، أن مصر نجحت فى الانتشار من حواف النيل إلى جوار البحرين الأبيض والأحمر وبناء مدن جديدة وخضراء وذكية، مضيفاً: الدولة المصرية تتجه خلال هذه الفترة، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المدن الذكية، التى تتميز بمواصفات عالمية، ومنها مدينة العلمين الجديدة من المدن الجديدة التى لديها فرصة استثمارية واقتصادية كبيرة، لما تتمتع به من مزايا، تجعل لها فرصة أن تكون مدينة مجتمعية متكاملة، أى تكون بمثابة مدينة الإسكندرية 2.

وأشار أستاذ التخطيط العمرانى، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، لديها فرصة كبيرة لتكون مدينة متكاملة، وليست قرية سياحية، ومنطقة ترفيهية فقط، من خلال استغلال المدينة بشكل أفضل. وأوضح «الزعفرانى» أن مدينة العلمين الجديدة، تضم ميناء الحمراء للبترول، الذى يمكن استغلاله وتطويره، ليكون مثل ميناء الإسكندرية، وبالتالى ستكون مدينة العلمين الجديدة، بمثابة منطقة لوجيستية تضم مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتعليمية، وغيرها من الأنشطة الحيوية.

«فرج»: الانطلاق نحو الصحراء بتوجيهات الرئيس السيسى

ويقول سيف فرج، خبير عقارى، إن الانطلاق نحو الصحراء وتغيير خريطة مصر تم بتوجيهات الرئيس السيسى، مضيفاً: المدن الجديدة الذكية منظومة حياتية كبيرة ومتكاملة، لا تعتمد فقط على تصميمات حديثة للبيوت، ولكن إتاحة جميع الخدمات للمواطن داخل مدينته بأقل جهد، مما يمكنه من التعامل مع المؤسسات الحكومية واستخراج التراخيص والأوراق كافة عبر الإنترنت. وأشار الخبير العقارى لـ«الوطن» إلى أن المدن الذكية توفر قاعدة بيانات واضحة وشفافة، تساعد المسئول على اتخاذ القرارات، والتواصل مع القطاع الحكومى والخاص داخل كل مدينة.

وأضاف الخبير العقارى أن المدن الجديدة جاذبة للاستثمارات، وذلك لسهولة الانتهاء من الإجراءات الحكومية، ووجود منظومة حوكمة شفافة وواضحة تُقلّل الفساد أو الخطأ البشرى، فضلاً عن تصميم منازل خضراء بنظام أفضل للتهوية، واستغلال أفضل لضوء الشمس والموارد الطبيعية. وأوضح «فرج» أن المدن الجديدة الذكية، تتضمّن الإدارة الذكية للمرافق التى تشمل كل شبكات المرافق، مثل المياه والاتصالات والغاز والكهرباء، ونظم التكييفات المركزية، وترشيد مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الرى.

ووفقاً لتقارير صادرة عن مجلس الوزراء، فإنه جارٍ تنفيذ 22 مدينة وتجمعاً للجيل الرابع الذكى فى مصر، بإجمالى استثمار 690 مليار جنيه على مساحة 580 ألف فدان، وتستهدف سكن 30 مليون نسمة، وتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وتُعد التجمعات العمرانية الجديدة فى كل أنحاء الجمهورية، وفقاً للتقارير الرسمية، فجارٍ تنفيذ مدن شرق بورسعيد وبئر العبد الجديدة ورفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاصمة الإدارية، وإخميم الجديدة، وغرب قنا الجديدة، وتوشكى الجديدة، وأسوان الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وملوى الجديدة، والفشن الجديدة، وتجمع الوراق الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، والعلمين الجديدة وصوارى الإسكندرية، ورشيد الجديدة والمنصورة الجديدة، وكذلك مخطط كل من غرب بورسعيد، والسويس الجديدة، والغردقة الجديدة، والأقصر الجديدة، ونجح حمادى الجديدة، وبنى مزار الجديدة، وسفنكس الجديدة والنوبارية الجديدة.

ويقول محمد سمير، خبير عقارى، إن مفهوم المدن الذكية يعنى المدن التى تعتمد فى إدارتها على بيئة رقمية، والتكنولوجيا الحديثة، والخدمات التى تميزها عن غيرها من المدن الجديدة، وهى لها أهمية كبرى على مستوى دول العالم أجمع، لما لها من قيمة اقتصادية واستثمارية كبيرة.

وأشار الخبير العقارى، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الدولة المصرية اتجهت خلال السنوات القليلة الماضية، إلى تبنى فكرة إنشاء المدن الذكية، ومدن الجيل الرابع، التى تعد من أبرز النماذج الناجحة، مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لاعتمادها على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.