«كفر الحمام» شرقية تعرف العمارات: جراجات وطرق ومصاعد تغير حياة أهل القرية

على مساحة شاسعة بقرية كفر الحمام فى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وأرض مدرسة الحريرى بمدينة الزقازيق، ينتشر عمال البناء للانتهاء من تنفيذ 7800 وحدة سكنية، لتجد العمارات المتراصة على مساحات متقاربة تجذب انتباه المارة والأهالى وتبعث الأمل فى نفوس من يتطلعون لحجز وحدة سكنية، ضمن مشروعات الدولة الهادفة لتوفير السكن للمواطنين بأسعار فى متناول محدودى الدخل.

وقال إسلام أشرف، أحد الأهالى، لـ«الوطن»، إنه ينتظر طرح الوحدات السكنية للشراء ليتقدم بطلب لحجز إحداها، مشيراً إلى أنه متزوج ولديه طفلان ويعيش فى شقة بالإيجار بمبلغ 750 جنيهاً شهرياً. وأوضح: «إذا تسلمت شقة ضمن مشروع الإسكان فلن أكون مضطراً للانتقال من شقة إلى أخرى، ولن أكون مهموماً وأسرتى بدفع الإيجار طوال العمر».

وعن شعور الأهالى بالمشروع السكنى الضخم بالمحافظة، قال رمضان عوض الله، أحد أهالى قرية كفر الحمام: «أول مرة نشوف مشروع إسكان بيتنفذ فى قرية ويقع على مساحة كبيرة.. شعرنا بالفرحة والاهتمام بأبناء القرى»، وأوضح أن المشروع سيسهم بشكل كبير فى توفير الوحدات السكنية للأهالى فى القرى وكذلك ستسهم فى الحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها، حيث كان يضطر من يعيش فى القرى لتبوير قطعة أرض والبناء عليها علماً بأن المنزل لا يتعدى طابقين أو أربعة، «أما الآن العمارة السكنية الوحدة تتكون من عدة طوابق وتوفر المزيد من الشقق السكنية». وأشار إلى أن طرح الشقق بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل سيخفف عن كاهل المواطنين تكاليف البناء الباهظة.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن إنشاء 7800 وحدة سكنية مزودة بكافة الخدمات الأساسية، بمنطقة «الـ83 فدان» بقرية كفر الحمام، مشيرا إلى أنه ضمن بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والذى من المقرر تنفيذه فى مدينة الزقازيق.

ومن المقرر أن يتكون المشروع المنفذ بكفر الحمام على مساحة 83 فداناً يضم 75 عمارة للإسكان الاجتماعى تضم حوالى 6000 وحدة سكنية مزودة بطرق وجراجات ومصاعد كهربائية وسلم رئيسى وسلم هروب لكل عمارة لاستيعاب 30000 نسمة، حيث تتكون كل وحدة من أرضى و9 طوابق بمعدل 8 وحدات بالدور وتصل مساحة الوحدة إلى 90 متراً مربعاً، كما تبلغ الكثافة السكانية بالمنطقة 289 شخصاً/للفدان.