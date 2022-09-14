في خطوات.. كيفية استخراج شهادة وفاة إلكترونيا من منزلك

للتوفير على المواطنين الكثير من الجهد والوقت، تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات، عبر موقعها الإلكتروني، ومن بينها استخراج بطاقة رقم قومي، ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وشهادة ميلاد وقيد فردي وقيد عائلي وشهادة وفاة.

خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونيًا

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونيًا، وهى خدمة من ضمن الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالى.

أولى تلك الخطوات لاستخراج شهادة وفاة تكون عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices

والقيام بتسجيل الدخول، وفى حالة عدم وجود حساب لك، يمكنك إنشاء حساب عبر الموقع عن طريق ادخل البيانات وبعد تسجيل الدخول تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» واختيار «شهادة وفاة» من خانة الأحوال المدنية.

إدخال البيانات

وبعد ذلك تقوم بالضغط على «الأشخاص المستفيدين» وإدخال عدد من البيانات الخاصة بقيد الوفاة المطلوبة، وإدخال بيانات مقدم الطلب والكود الموجود فى الصورة، وفى الخطوة الأخيرة تقوم بالضغط على إرسال الطلب وأدخل نظام الدفع وبعدها يتم تحديد موعد استلام الوثيقة.