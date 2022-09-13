«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل اعتقال الفلسطينيين.. وبدء تدريبات عسكرية في «حيفا»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استفزازاتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتقالات بحق المدنيين العزل، واعتقلت الشرطة، شابا فلسطينيا يدعى قصي أمجد جرار، من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء تواجده في أراضي الـ48.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزز من تواجدها العسكري جنوب «جنين»

وفجر اليوم الثلاثاء، كثفت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي، من تواجدها العسكري جنوب «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة، ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات، من بينها: «يعبد- عرابة - فحمة- بير الباشا».

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين هم «أنس محمد سباتين، عدي فارس أبو عليا ورامي اللحام»، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، أثناء تواجدهم قرب مفرق مراد عند غربي المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بدوره، قال الناشط الفلسطيني في «تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان»، عارف جابر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت بالضرب واحتجزت نجليه البراء، 21 عاما» ومحمد، 20 عاما، بالقرب من منزله بـ«حي جابر» القريب من الحرم الإبراهيمي بالخليل.

من جانبها، أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مساء أمس الإثنين، إصابة مستوطن بجروح خطيرة، بعد تعرضه لضربة بمعول على رأسه، كما أصيب فلسطيني خلال مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن انطلاق مناورات عسكرية في منطقة «خليج حيفا»، اليوم الثلاثاء في إطار برنامج تدريب الجيش لعام 2022.

الاحتلال يبدأ تشغيل طائرات مسيرة خلال اقتحامه الضفة الغربية

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشغيل طائرات مسيرة ترافقه خلال اقتحامه محافظات الضفة الغربية المحتلة على غرار ما يحصل في قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جنود الاحتلال، استخدموا طائرات بدون طيار تحمل صواريخ فوق الجنود، خلال الاقتحامات المستمرة لشمال الضفة المحتلة وتحديدا «جنين» و«نابلس»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأضافت القناة الإسرائيلية، في تقرير، أن الطائرات لم تهاجم بعد، لكنها تراقب وتصور من الجو كل تحركات الفلسطينيين وترسل إشارات للجيش.