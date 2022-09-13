مميزات معهد خدمة اجتماعية.. يوفر فرص عمل مختلفة للخريجين

مميزات معهد خدمة اجتماعية، يهتم عدد كبير من طلاب الثانوية بالبحث عن مميزات المعهد، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، لذا يسعى طلاب الثانوية إلى البحث عن الكليات والمعاهد التي تتيح لهم فرص عملٍ بعد التخرج.

وتستعرض بوابة «الوطن»، خلال السطور التالية، في إطار خدماتها اليومية للقرّاء والمتابعين، مميزات معهد الخدمة الاجتماعية، وفرص العمل المتاحة لخريجي المعهد سنويا.

مميزات معهد خدمة اجتماعية

معهد خدمة اجتماعية يضم أقسامًا متعددةً ومتنوعةً، لكل منها هدف أساسي، وتكتمل مع بعضها البعض.

- قسم العمل مع الأفراد

يعمل فيه الخريجي على حل المشاكل النفسية والاجتماعية للأفراد.

- قسم العمل مع الجماعات

يعمل الخريجون فيه مع الفئات مثل الشباب والأطفال وكبار السن.

- قسم العمل مع المجتمعات.

يشمل المجتمع المحلي والمدني ومؤسساته، ومن أهدافه تحقيق التنمية المستدامة لدى المجتمع.

- قسم مجالات الخدمة الاجتماعية، ويضم أكثر من شعبة:-

- شعبة المجال الطبي، وتكون لدراسة حالة المريض النفسية والاجتماعية، والعمل على تخفيف الضغوط النفسية.

- شعبة التخصص المدرسي.

- شعبة رعاية الشباب والطفولة الأسرة، ويعمل فيه الأخصائي الاجتماعي ممارسا عاما وفق مجال العمل.

نتيجة تنسيق خدمة اجتماعية 2022

يشار إلى أنّ وزارة التعليم العالي، أعلنت نتيجة تنسيق خدمة اجتماعية 2022، موضحة أنّه يمكن للطلبة الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري.

- خدمة اجتماعية جامعة حلوان 249 درجة.

- خدمة اجتماعية انتساب جامعة حلوان 248 درجة.

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246 درجة.

- خدمة اجتماعية جامعة الفيوم 246 درجة.

- خدمة اجتماعية جامعة أسوان 245 درجة.

- خدمة اجتماعية جامعة الفيوم 244 درجة.

- خدمة اجتماعية جامعة بني سويف 244 درجة.

- خدمة اجتماعية جامعة أسيوط 244 درجة.

-خدمة اجتماعية انتساب جامعة أسيوط 243 درجة.

- خدمة اجتماعية جامعة أسوان 243 درجة.