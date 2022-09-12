معهد خدمة اجتماعية دمنهور 2022.. اعرف شروط القبول

أُعلنت اليوم الإثنين 12 سبتمبر الجاري، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة التي منحت طلاب الثانوية العامة فرصة للالتحاق بمعهد خدمة اجتماعية دمنهور 2022، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ووفق الموقع الرسمي للمعهد، فإن هناك إجراءات للقبول والتقديم في معهد خدمة اجتماعية دمنهور 2022، وجاءت على هذا النحو:

معهد خدمة اجتماعية دمنهور 2022

يقبل معهد خدمة اجتماعية دمنهور 2022، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي عن طريق مكتب التنسيق، وبالحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي يقرره المكتب، كما يقبل تحويل الطلاب من الكليات والمعاهد بشرط استيفاء الحد الأدنى لمجموع الدرجات.

كما يمكن قبول الطلاب المستنفذين لمرات الرسوب من الجامعات والمعاهد العليا في نفس العام الذي يتم فيه فصل الطالب، بشرط استيفاء الحد الأدنى للمجموع، كما يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، ومستنفذين مرات الرسوب من كليات جامعة الأزهر أو يرغبون في التحويل من تلك الكليات للمعهد، بشرط استيفاء الحد الأدنى للمجموع.

شروط القبول بالمعهد

يذكر أن معهد خدمة اجتماعية دمنهور 2022، يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم الخدمة الاجتماعية المتوسط ويرغبون في استكمال دراستهم الجامعية ويكون قبولهم على النحو التالي:

1- الطلاب الحاصلين على تقدير (جيد، جيد جداً، ممتاز)، يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بالمعهد مباشرة في نفس سنة حصولهم على الدبلوم .

2- في حالة الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول، يتم قبولهم بالفرقة الثانية بالمعهد .

3- الطلاب الحاصلين على دبلوم الخدمة المتوسط من السنوات السابقة، يتم قبولهم بالفرقة الثانية بالمعهد .