باسم سمرة يهاجم السقا لاستبعاده من «الجزيرة 2».. ودياب يرد: منصور بريء

اتهم باسم سمرة النجم أحمد السقا باستبعاده من الجزء الثاني لفيلم الجزيرة، وأنه وراء انتهاء دور شخصية «حسن» بطلق ناري في الجزء الأول من الفيلم، ودافع السيناريست والمخرج محمد دياب عن أحمد السقا، مؤكّدًا عدم تدخله في كتابة السيناريو.

«دياب»: شريف عرفة لا يسمح لأي نجم بفرض رأيه على العمل

وقال محمد دياب مؤلف فيلم «الجزيرة» إنَّ أحمد السقا لا علاقة له باستبعاد باسم سمرة من الجزء الثاني للفيلم، ولم يتدخل إطلاقًا في تفاصيل العمل، فضلًا عن أن المخرج شريف عرفة لا يسمح لأي نجم بفرض رأيه على العمل.

وأضاف «دياب» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «الموهوب باسم سمرة صرح بأنَّ أحمد السقا وراء مقتله في فيلم الجزيرة، واستبعاده من الجزء الثاني، كمؤلف لفيلم الجزيرة شهادتي إن أحمد السقا عمره ما تدخل في حرف بالسيناريو، ومخرج الفيلم شريف عرفه معندوش نجوم يفرضوا رأيهم ولا حتى يتدخلوا في العمل».

«دياب»: شخصية «حسن» في «الجزيرة 1» مستوحاة من شخصية حقيقية

وتابع: «شخصية حسن التي لعبها باسم سمرة مستوحاة من شخصية حقيقية ماتت بالفعل، وده سبب إني اخترت أموت الشخصية، وما اتفق فيه مع باسم أنَّه ممثل عبقري، ويستحق أكثر من النجومية والنجاح اللي هو فيه».

وكان باسم سمرة، قد قال في تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» إنَّ وفاته في فيلم الجزيرة الجزء الأل، كان متعمدًا لوجود جزء ثانِِ ومن ثم لو ظهر من خلاله «كلهم هيقعدوا في البيت عشان أشطر واحد أنا.. وأشطر من أحمد السقا بكتير هو في حتة وأنا في حتة».

فيلم الجزيرة الجزء الأول عُرض عام 2007 وهو من بطولة أحمد السقا، ومحمود ياسين، وهند صبري، وباسم سمرة، وآسر ياسين، وزينة، ونضال الشافعي، وخالد الصاوي، ومحمود عبدالمغني، وعبدالرحمن أبو زهرة، وتأليف محمد دياب، وإخراج شريف عرفة.