باسم سمرة: دوري في «عمارة يعقوبيان» شهرني.. وبشجع ليفربول عشان «صلاح»

قال الفنان باسم سمرة إنه حرص على الارتباط بزوجة من خارج الوسط الفني، فتزوج من ابنة عمه، وأنجب ابنتين، متابعا: «زواج القرايب حلو، بنبقى عارفين بعض، ومش باخد رأيها في أدواري، لكن بحب آخد رأيها بعد ما أخلص، بشاور نفسي».

فخور بكل أعمالي الفنية.. «ولو مغلطش مش هتعلم»

وأضاف باسم سمرة خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه لم يندم على أي دور قدمه، ولكن هناك بعض الأدوار اشترك فيها لمجرد المجاملة للمخرج أو لممثل صديق له، متابعا: «فخور بكل شغلي، ولو أنا مغلطتش مش هعرف أصحح من نفسي».

ولفت إلى أن دوره في فيلم «عمارة يعقوبيان» جريء للغاية، واعتبره سبب شهرته هو والفنان خالد الصاوي، رغم أن الدور كان محل انتقاد ولم يشعر بالقلق بسبب أن نجوم كثيرين اشتركوا في الفيلم مثل عادل إمام ونور الشريف.

وتابع: «مش أي حد يعمل دور زي ده، لازم تكون واثق في نفسك ومتمكن من أدواتك علشان تقدر تعمل دور زي ده ويكون شخصيتك قوية عشان تقدر تواجه الناس بعده، والفنان عادل إمام أشاد بدوري».

أنا أهلاوي ومش بخاف

وكشف عن تشجيعه لفريق ليفربول الإنجليزي فقط بسبب النجم محمد صلاح، ويشجع النادي الأهلي، «أنا أهلاوي»، ولكنه لا يتابع الكرة المحلية مؤخرا نظرا للتعصب الكروي في السوشيال ميديا.