«البيت الفني للمسرح»: عودة عرض «حلم جميل» و«عروستي» من الخميس

يستعد البيت الفني للمسرح، بوزارة الثقافة لإعادة تقديم العرض المسرحي الكوميدي الغنائي «حلم جميل» من بطولة النجم سامح حسين على المسرح العائم بالمنيل، وكذلك عرض العرائس «عروستي» على مسرح القاهرة للعرائس، ابتداء من يوم الخميس المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، ولمدة 15 ليلة عرض.

مسرحية «حلم جميل»

ونوه الفنان سامح حسين للعرض قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: تعود مسرحية «حلم جميل» بعد النجاح الجماهيرى والنقدى الكبيرين وبعد جولات الإسكندرية والأقصر وقنا وطنطا وبور سعيد، قرر البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة.

وتابع: استمرار عرض المسرحية الكوميدية الاستعراضية حلم جميل إنتاج المسرح الكوميدى لمدة 15 ليلة جديدة وللمرة السابعة ابتداءً من يوم الخميس المقبل 9/15 على المسرح العائم بالمنيل.

وأوضح: وستعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

‌«حلم جميل» العرض عن رائعة تشارلى شابلن، وهو بطولة سامح حسين، حنان عادل، عزت زين ومجموعة من فناني المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على، من إخراج إسلام إمام .

أسعار تذاكر مسرحية «حلم جميل»

57 جنيها، 107 جنيهات، والحجز من شباك التذاكر بالمسرح.

مسرحية «عروستي»

في سياق آخر يعيد البيت الفني للمسرحي عرض مسرحية «عروستي» ابتداء من يوم الخميس المقبل على مسرح القاهرة للعرائس، وتعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة السابعة مساء.

العرض المسرحى «عروستي» تأليف الكاتب محمد بهجت، تصميم عرائس الفنان الكاريكاتير الكبير مصطفى حسين، بطولة مجموعة من نجوم مسرح القاهرة، إخراج : محمد نور.

أسعار تذاكر «عروستي»

من سن 3 سنوات، وأسعار التذاكر 32 جنيها، 42 جنيها شباك التذاكر مفتوح من الساعة الثالثة عصرا، على أن يتم حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز أونلاين.