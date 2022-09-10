كورس «مهارات التكوين البصري» بمركز الثقافة السينمائية مجانا

ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، ورشة «كورس تنمية مهارات التكوين البصري» الجزء الثاني بمركز الثقافة السينمائية بشارع شريف ابتداء من 14 سبتمبر حتى 28 سبتمبر الجاري.

محاضرات محمود عبد السميع

يحاضر بالكورس مدير التصوير محمود عبد السميع، ويتناول خلال المحاضرات أهم الأساليب المستخدمة في التصوير السينمائي للمبتدئين مستعينا بتجاربه السينمائية على مر تاريخه الكبير والأفلام المهمة التي كان مديرا لتصويرها.

وبدأ «عبدالسميع» العمل مدير تصوير قبل تخرجه في كلية الفنون التطبيقية عام 1966م من خلال العمل في الأفلام التسجيلية والتجريبية في شركة فلمنتاج برئاسة سعدالدين وهبة (إحدى شركات القطاع العام – وزارة الثقافة) وكان أول أفلامه فيلم (الإيقاع) وفيلم (صناع النغم) إخراج صبحي شفيق ولم يعمل مساعداً مع مصورين آخرين وهذا ما يندر حدوثه في هذه المهنة.

واشتهر باستخدام الكاميرا المحمولة على اليد، وكان هذا استخداماً جديداً في السينما المصرية (كلود بوهاريه فرنسا - مولوسلاف كوبك خبير تشيكي – وآخرون) سنة 1968م.

صوَّر أكثر من 200 فيلم تسجيلي منذ عام 1966م حتى الآن تعبر عن قضايا اجتماعية وبيئية ومناسبات تاريخية وأفلام عن شخصيات وفنانين في مجالات متنوعة وأفلام عن الحضارة المصرية عن كل العصور.

ويعد عبدالسميع أول مصور سينمائي يدخل جبهة القتال (حرب الاستنزاف يوليو 1969م وأثناء وقف إطلاق النار حتى انتصارات حرب أكتوبر) حيث صوَّر أكثر من 17 فيلما تعبر عن تلك الفترة من أهم أعماله العوامة 70 والبريء وفيلم التعويذة.

كورس «مهارات التكوين البصري» بالثقافة السينمائية

يشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتبدأ المحاضرات الأربعاء 14 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء، ويستهدف الكورس فئة عمرية 16 فيما فوق.

جدير بالذكر أن كورس تنمية مهارات التكوين البصري يقدمه المركز القومي للسينما مجاناً للجمهور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.