استمرار فعاليات المعسكر السينمائي الرابع بمدينتي نويبع وطابا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المعسكر السينمائي الرابع المقام بمدينة نويبع وطابا وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقيمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المشرف على مشروع «ابدأ حلمك السينما بين يديك».

المعسكر السينمائي الرابع بمدينة نويبع وطابا

تضمنت فعاليات اليوم الثالث تصوير الفيلم التسجيلي «نويبع» ويتضمن مشاهد الغطس تحت مياه البحر لعدد من السياح الذين يحرصون على زيارة مدن البحر الأحمر للغطس قبل فصل الشتاء ونشاط الرياح مما يعوق فرصة الغطس لمشاهدة الشعب المرجانية والأسماك النادرة.

وتشتهر مدينة نويبع بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الشعاب المرجانية الصلبة واللين منها أنواع مختلفة من شقائق النعمان، ومرجان الطاولة، ومرجان البروكلي، والمرجان الناري، والمرجان الأصفر الصلب المخروطي، وغيرها.

ومن بين الأحياء البحرية التي تسكن الشعاب المرجانية يمكن ملاحظة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الديدان المفلطحة، والرخويات، والروبيان، والمحار العملاق، وسمك الأنبوب وفرس البحر، ومن المقرر أن يستأنف التصوير في رأس شيطان لاستكمال مشاهد الفيلم وتجميع المادة المصورة قبل مرحلة المونتاج.

الجدير بالذكر أن الفيلم للسيناريست احمد زين الدين، إشراف الفنان تامر عبدالمنعم، إخراج عادل عوض، مونتاج حسام المحفوظى، مدير التصوير زايد نايف، وبمشاركة طلبة الدراسات السينمائية المتميزين.

فعاليات قصور الثقافة

في سياق آخر تواصل قصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث قدمت عرض سينما الأطفال وعرض الفيلم الكرتوني «الأميرة»، بالتعاون مع إدارة السينما، وبحضور مجموعة من طلاب المعهد الأزهري النموذجي بمدينة طور سيناء.

كما قدمت ورشة مواهب للأطفال بعنوان «الفوم الملون»، تدريب سناء محمد بمشاركة عدد من رواد المعهد الأزهري، لتدريبهم على استخدام الفوم الملون والمقص، وتصميم ماسك للوجه بشكل فني مميز وبسيط، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.

بينما عقد بيت ثقافة دهب محاضرة تمكين ثقافي بعنوان «أسباب الإعاقة» تناولت الإعاقة من حيث المعنى والنوع والأسباب.