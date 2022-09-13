طوارئ بـ«الطرق» استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. صيانة مخرات وفرق إغاثة

واصلت هيئة الطرق والكباري استعداداتها النهائية لموسم الشتاء، من خلال صيانة جميع مخرات الطرق الرئيسية لمواجهة السيول، إضافة إلى تجهيز معدات شفط المياه، لمواجهة أي أمطار تحدث خلال الفترة المقبلة، علاوة على تجهيز فرق إغاثة ونشرها بالمحافظات، للتعامل مع أي حالات طوارئ قد تحدث نتيجة الأمطار والسيول.

تمركز سيارات شفط المياه بالشوارع

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة بدأت الاستعدادات النهائية لموسم الشتاء وتساقط الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحي، لتحديد مواقع تمركز سيارات شفط المياه من الشوارع، لتكون على مقربة من النقاط الساخنة معتادة الغرق في العديد من المدن الساحلية بالمحافظات، والمناطق التي تتعرض للسيول وسقوط الأمطار بغزارة خلال فصل الشتاء.

غرفة طوارئ متصلة بالأقاليم للتدخل السريع

أضاف مصطفى، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إنشاء غرفة طوارئ متصلة بالأقاليم للتدخل السريع وقت سقوط الأمطار وحدوث السيول، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على الدفع بمعداتها، من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث زحام، موضحا أن إعادة صيانة مخرات السيول بالطرق الرئيسية، تتم قبل قدوم فصل الشتاء بنحو 3 أشهر.

التنسيق مع المحافظات المعرضة للسيول

أوضح رئيس الطرق والكباري، أن الهيئة اتخذت جميع إجراءاتها اللازمة للتعامل مع الأمطار أو السيول إن حدثت، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وجميع المحافظات، خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للسيول، مع اقتراب موسم سقوط الأمطار، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة، وتجربة خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة خلال الفترة المقبلة.

طوارئ لمراجعة تطهير مخرات السيول

أشار مصطفى، إلى أن هيئة الطرق والكباري رفعت حالة الطوارئ القصوى، لمراجعة تطهير مخرات السيول، والتأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات، وتوفير سيارات شفط المياه، وكذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، لافتا إلى أن غرفة العمليات ستعمل على مدار 24 ساعة يوميا خلال فصل الشتاء، وأن الهيئة لديها سيناريوهات بديلة حال حدوث سيول، مع تجهيز معدات بديلة، لمواجهة السيول في أي وقت، خاصة في محافظات المدن الساحلية والمدن التي تتعرض للسيول.