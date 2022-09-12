وزير النقل يناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات على الطرق لتجنب الحوادث

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل الجاد من أجل تطوير الطريق الدائري، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر ملحمة عظيمة، وأن العمل يتم على مدار 24 ساعة يوميًا، للانتهاء من المراحل كافة بعد إنهاء أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110كم، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من فيروس كورونا.

تطوير الطريق الدائري يساهم في رفع مستوى الخدمة

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش تفقده الطريق الدائري، اليوم، إنّ تطوير الطريق الدائري، يساهم في رفع مستوى الخدمة واستيعاب كثافات مرورية على مدار اليوم، لافتا إلى أنه جار ترسيم وتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي أعلى الدائري، موضحا أن التطوير سيعمل على تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وزير النقل يحذر من إلقاء المخلفات على الطريق الدائري

وناشد وزير النقل، المواطنين، عدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث، مؤكدا تنفيذ مواقف خاصة بسيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري وربطها بمحطات الأتوبيس الترددي، منوها بأن الأتوبيس الترددي السريع سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وذلك بعد منع سير الميكروباص أعلى الدائري.

الأتوبيس الترددي السريع بديلا للميكروباص أعلى الدائري

وأوضح وزير النقل، أن الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري، مؤكدا أن مشروع تطوير الدائري لم يتأثر بجائحة فيروس كورونا، وذلك بفضل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها بأن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.